Otomotivci de uzun vade istiyor

EKONOMİ SERVİSİ

Kurdaki artış otomotiv sektörünü olumsuz etkiledi. Yaz aylarıyla birlikte talebin yükseldiği sektörde, kurdaki artışlardan kaynaklanan daralma yaşanıyor.

Yüksek döviz kuru ve faiz baskısıyla karşı karşıya kalan otomotivciler, üretim ve satış hızının düşmemesi için ÖTV matrahlarında ve vade sınırında düzenleme talep ediyor.

Yılın ilk yarısında otomobil üretiminde yüzde 7 gerileyen otomotiv sektörü, dar boğazın devam etmemesi için vergilendirme ve kredilerle ilgili bir takım değişikliklerin olması için harekete geçti. Sektör temsilcileri, dile getirdikleri taleplerinde kurdaki artışa ve ÖTV vergisine dikkat çekti.

ÖTV YÜZDE 30 SEVİYESİNDE GÜNCELLENMELİ

Otomotiv Yetkili Satıcılar Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu’na ÖTV matrahında limitlerin yüzde 30 seviyesinde güncellenmesi gerektiğini söyledi. Şahsuvaroğlu, aksi takdirde haziran ayında yüzde 39 olan düşüşün yılın tamamına yayılma riski göstereceği uyarısında bulundu. Şahvuvaroğlu, şu çağrıda bulundu:

“Diğer önemli sorun ise taşıt kredi faizlerinin yüzde 2’lere kadar yükselmesi ve bu seviyelerden kredi kullanmayı kabul eden tüketicilere bankaların kredi verme iştahının oldukça düşmesi. Ayrıca yakın bir zamanda kredi kullanırken peşinat sınırlamasında limit artmış olmasına rağmen kurlardaki hareket sebebiyle 100 bin TL sınırı yeniden gözden geçirilmeli. Daha önemli olanı ise taşıt kredilerinin süresinin 48 ay ile sınırlandırılma uygulaması muhakkak esnetilmeli ve eskiden olduğu gibi 60 ay seviyesine yükseltilmelidir.”

HÜKÜMETTEN DESTEK BEKLİYOR

Hükümetten konut sektörüne verdiği desteği kendilerinin de beklediğini ifade eden Şahsuvaroğlu, şöyle konuştu:

“Otomotiv camiası olarak beklentimiz, hükümetimizin konut satışlarına verdiği destek gibi taşıt kredilerinde psikolojik eşik olan yüzde 1 seviyesinin altında konumlanacak ve en azından yıl sonuna kadar olası düşüşü durdurup denge sağlayacak sübvanseli bir kredi desteği yaratılması beklentimizi ifade etmek istiyoruz.”

HURDA TEŞVİKİ DÜŞÜK KALDI

‘Hurda teşviki’nin ise yetersiz kaldığını belirten Şahsuvaroğlu, “Hayata geçen uygulamada 10 bin ve 8 bin TL destek rakamları oldukça düşük kaldı. Bugünkü fiyat ve finans şartlarında bu rakamların satışa etkisi daha da zayıflamış durumda. Yetkililere bu konudaki görüşlerimizi ilettik ve teşvik rakamlarının da yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade ettik” açıklamasında bulundu.

RAKAMLAR DÜŞÜNDÜRÜYOR

Toplam üretim haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 azalarak 131 bin 194 adet olarak gerçekleşti. Haziranda toplam ihracat yüzde 5 gerileyerek 109 bin 695 adede düşerken, iç pazardaki daralma yüzde 39’a ulaştı. Bu durum en çok distribütörleri( dağıtıcı) düşündürüyor.

LÜKSTE DURUM FARKLI

Türkiye binek ve hafif ticari otomobil pazarının ilk altı ayında satışlarda yüzde 12 civarında gerilemesinde kur artışı ile ÖTV’nin etkisi konuşulurken bazı lüks markaların satışında filo etkisiyle yüzde 13’lik artış gözlendi. Talepte ise Alman markası BMW başı çekti.