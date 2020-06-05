Otomotiv satış sonrası pazarında üretim artıyor

Koronavirüs salgınına rağmen çarkların durmadığı otomotiv satış sonrası sektöründe, “Üretime ve hizmete devam” diyenlerin sayısı artıyor. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS), “3. koronavirüs etki araştırması”na göre, üretime devam eden şirketlerin oranı yükselişe geçti.

Ara veren şirketler ise bu ay çalışmalarına başlayacaklarını açıkladı. Üretimin yükselişe geçmesi ile birlikte yaşanan kapasite artışının bu ay da devam edeceği belirtildi. OSS üyeleri, anket sonuçlarına göre satışlarda yaşanacak artışlar konusunda ise önceki aylara nazaran çok daha iyimser bir tablo ortaya koydular. Ayrıca araştırmada; hem evden çalışma sistemini tercih eden hem de vardiyalı çalışma sistemini seçen dağıtıcı ve üretici üyelerin oranında artış yaşanırken, sektör temsilcilerinin ofislerine geçiş süreçlerini de bu aydan itibaren hızlandırdığı aktarıldı.

Sektörün öncelikli problemleri ise değişmedi. “İş ve ciro kaybı” ilk sırada yer alırken, onu çalışanların motivasyonunu kaybetmesi ve nakit akışında yaşanan sıkıntılar takip etti. Ayrıca sektör temsilcileri, 2019’a nazaran bu yıl cirolarında yüzde 15’lik bir düşüş beklediklerini söyledi

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgının ardından sektörün nabzını tutmaya devam ediyor. İlkini 30 Mart haftasında, ikincisini ise 13 Nisan haftasında gerçekleştirdiği anket çalışmasına 25 Mayıs haftasında düzenlediği üçüncü çalışmasıyla devam eden OSS, bir ayı aşkın zamanda sektörde yaşanan değişimleri ve başta Haziran ayından beklentileri gözler önüne serdi.

Derneğin üçüncü anketine 69’u dağıtıcı, 45’i üretici olmak üzere toplam 114 üye katıldı. Sektördeki çalışma şartlarına yer verilen ankete göre, hem evden çalışma sistemine geçen hem de vardiyalı olarak çalışma sistemini tercih eden üyelerin sayısında artış yaşandı. Söz konusu oran ilk ankette yüzde 24, ikinci ankette ise yüzde 25’i bulurken, son ankette ise yüzde 47’ye yükseldi. Sadece evden çalışma sistemini tercih eden üyelerin oranı yüzde 15’e, sadece vardiyalı çalışma sistemini seçenlerin oranı ise yüzde 16’ya geriledi. Ayrıca ilk ankette yüzde 12, ikincisinde yüzde 7 olan normal çalışma düzenini sürdüren üyelerin oranı da yüzde 18’e çıktı. Çalışmayı tamamen durduran üyelerin oranında ise yüzde 2’ye kadar geriledi.

Eski düzene geçiş bu ay başlıyor

Ankette firmaların ofislerine dönüş planları da mercek altına alındı. Katılanların yüzde 9’u Mayıs ayında eski düzenlerine geçtiğini açıklarken, yüzde 28’lik kesim bu ayın başında, yüzde 19’luk kesim Haziran ayının ortasında, katılımcıların yüzde 20’si de Temmuz ayının başında ofis düzenine geçmeyi planladığını aktardı. Ayrıca katılımcıların yüzde 14’ünün düzenini hiç değiştirmediği, yüzde 7’sinin bu konuda bir karar vermediği, tamamen dağıtıcı üyelerden oluşan yüzde 1’lik kesimin de eski ofis düzenine geçmeyeceği ortaya çıktı. Ankette üyelere saha ekiplerinin fiziki ziyaretlere başlama planlamaları da soruldu. Katılımcıların yüzde 13’ü ziyaretlere Mayıs ayında başladığını belirtirken, yüzde 32’si bu ayın başında, yüzde 21’i bu ayın ortasında, yüzde 23’ü de Temmuz ayında ziyaretlerine başlayacağını aktardı. Katılımcıların yüzde 5’inin bu konuda herhangi bir ara vermediği, yüzde 3.5’lik bir kesimin ise eski düzenine dönmeyi düşünmediği ortaya çıktı.

Satışlar artıyor

Şirketlerin satışlarında ise Mayıs ayında artış yaşandı. İştirakçiler, bu artışın haziran ayında da devam edeceğini öngördüklerini söyledi. Ankete göre Mayıs ayında sektördeki satışlarda ortalama yüzde 45 oranında düşüş gözlemlenirken, söz konusu oran Mart ayında yüzde 47, Nisan ayında ise yüzde 52’ye kadar çıkmıştı. Ankete göre Haziran ayında ise satışlarda ortalama yüzde 28 düşüş öngörüldüğü belirlendi.

Bütün bunlarla birlikte sektör temsilcileri 2019’a oranla, bu yıl cirolarında yüzde 15’lik bir düşüş beklediklerini açıkladı. Katılımcıların yüzde 73’ü de yaşanan krizin ve etkilerinin Haziran sonrasında da devam edeceğini düşündüğünü belirtti.