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Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Şubat dönemi verilerini açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 229 bin 327 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 151 bin 474 adet oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
Otomotiv Sanayii Derneği, Ocak-Şubat dönemi verilerini açıkladı

Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD) 2019 yılı Ocak-Şubat dönemi verilerine göre, ilk iki ayda toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 229 bin 327 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 151 bin 474 adet oldu.



Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılı Ocak-Şubat dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı. OSD verilerine göre, yılın ilk iki aylık döneminde toplam üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azalarak 229 bin 327 adet, otomobil üretimi ise yüzde 16 azalarak 151 bin 474 adet oldu. Bu dönemde, toplam pazar ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 oranında azalarak 40 bin 459 adet olurken, otomobil pazarı yüzde 52 daraldı ve 30 bin 184 adet olarak gerçekleşti.



2 ayda 200 bin adete yakın ihracat yapıldı


Ocak-Şubat döneminde ihracat, adet bazında yüzde 8 azalırken, otomobil ihracatı yüzde 14 oranında azaldı. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı 199 bin 497 adet olurken, otomobil ihracatı 128 bin 147 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, toplam otomotiv ihracatı dolar bazında yüzde 4 azalırken, euro bazında ise yüzde 3 arttı. 2019 yılı Ocak-Şubat aylarında toplam otomotiv ihracatı 5 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 13 azalarak 1,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 6 azalarak 1,6 milyar euro oldu.



Ticari araç ihracatında yüzde 7 artış


OSD verilerine göre, ticari araç grubunda toplam üretim yılın ilk iki aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 oranında azaldı. Bu dönemde, hafif ticari araç üretimi yüzde 8, ağır ticari araç grubu üretimi ise yüzde 28 seviyesinde azaldı. Ticari araç ihracatında ise artış yaşandı. İlk iki ayda ticari araç ihracatı yüzde 7 oranında artarken, traktör ihracatı 2018 yılına göre yüzde 29 artarak 2 bin 256 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde, toplam ticari araç pazarı yüzde 55, hafif ticari araç pazarı yüzde 54 oranında daraldı. Ağır ticari araç pazarı Ocak-Şubat döneminde yüzde 62 daralma yaşadı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 14:50
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