Otomotiv pazarının lideri belli oldu

Fiat markası, geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri olmayı başardı. Temmuz ve Ağustos aylarında otomobil pazarında en çok tercih edilen marka olan Fiat, Ağustos ayında 13 bin 469 adet otomobil ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek tek başına Türkiye otomotiv pazarının yüzde 22'sine sahip oldu.

5 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen otomobili olan Egea, Ağustos ayında 8 bin 127 adetlik satış ile yüzde 18.3'lük pazar payı buldu. Yine bu dönemde Fiat’ın hafif ticari araçta satışı 5 bin 178 adet oldu. Fiat bazı modellerde yüzde 95’lik bir yerli üretim payına sahip.