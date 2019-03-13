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Otomotiv devleri Automechanica’da buluşacak

Türkiye ekonomisinin ihracat şampiyonu otomotiv endüstrisinin önde gelen markaları, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Automechanika İstanbul’a hazırlanıyor.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:38
Otomotiv devleri Automechanica’da buluşacak

Türkiye ekonomisinin ihracat şampiyonuotomotiv endüstrisinin önde gelen markaları, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Automechanika İstanbul’a hazırlanıyor. Yeni ürünlerin vitrine çıkarılacağı etkinlikle ilgili detaylar 19 Mart’ta düzenlenecek basın toplantısında Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım tarafından aktarılacak. Toplantıya Türkiye otomotiv sektörünün önde gelen derneklerinden Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Rıza Şahin, Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı, Tüm Otomotiv Bakım Denekleri (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş, Tüm Elektrikli ve Hibrit Araçlar Deneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram, Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) Başkanı Erol Yanar da konuşmacı olarak katılacak.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:38
  1. Türkiye ekonomisi
  2. ihracat şampiyonu
  3. otomotiv endüstrisi
  4. Automechanika İstanbul
  5. Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel
  6. Messe Frankfurt İstanbul Genel Müdürü Tayfun Yardım
  7. Türkiye otomotiv sektörü
  8. Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS) Başkanı Rıza Şahin
  9. Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Genel Koordinatörü Süheyl Baybalı
  10. Tüm Otomotiv Bakım Denekleri (TOBFED) Başkanı Serkan Bakırtaş
  11. Tüm Elektrikli ve Hibrit Araçlar Deneği (TEHAD) Başkanı Berkan Bayram
  12. Türkiye Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği (AUSDER) Başkanı Erol Yanar

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