  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

2 sene önce ‘Türkiye’de can güvenliğim yok’ demişti! Brezilya'da ayağında terlik bile bırakmadılar

CHP’nin ABD’ye teslim ettiği Milli Eğitim sistemini 77 yıldır kurtaramıyoruz!

Türkiye o dağın altında resmen petrol hazinesi buldu! Fışkırdıkça fışkırıyor

Osimhen, Kostic hikaye olacak! Beşiktaş’tan yılın transferleri geliyor! Küçük pürüzler kaldı: Neler olacak neler…

Erdoğan ve Sisi arasında gizli anlaşma mı yapıldı? İşte Türkiye-Mısır yakınlaşmasının perde arkası

Narin ilk değil! Köyde neler olmuş neler… Narin’in ablası da…

MMU Kaan'a yeni rakip! Az önce dünyaya gösterdiler

Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi bana verdi!

Türkiye’den, sessiz sedasız müthiş hamle! Hiç kimse ne olduğunu anlayamadı bile

Sahte doktor faciası! YouTube videosu izleyerek ameliyat yaptı
Dünya Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu
Dünya

Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu

Yeniakit Publisher
2024-09-09 14:59:00 -
Otomotiv devinde üretim durdu! İşçiler araba anahtarlarına el koydu

Audi Brüksel’de işçiler isyan etti. 3000 kadar çalışan işbaşı yapmadı, tamamlanmış otomobillerin anahtarlarına el koydu. Bu gelişme üzerine fabrika yönetimi, anahtarların teslim edilmesini istedi. Aksi takdirde fabrikanın kapalı kalacağını bildirdi.

 

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı.

Markanın Brüksel fabrikasının yönetimi, tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmemesinin ardından çalışanlarla yaşanan gerilim sonrası alınan son karaları açıkladı. Yönetim, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını bildirdi.

16 EYLÜL'DE PROTESTO DÜZENLENECEK

Audi yönetimi, geçen hafta da Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti. Çalışanlar fabrikada üretim için yeni bir model belirlenmesini bekliyordu. Bu durum ve geleceklerine yönelik belirsizlik fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Geçen hafta fabrikada normal üretim yapmaya yeterli çalışan işbaşı yapmamıştı. Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.

Ekonomide kriz zilleri çalıyor
Ekonomide kriz zilleri çalıyor

Avrupa

Ekonomide kriz zilleri çalıyor

Fransa'da Kriz! Yeni başbakana tepkiler çığ gibi büyüyor
Fransa'da Kriz! Yeni başbakana tepkiler çığ gibi büyüyor

Dünya

Fransa'da Kriz! Yeni başbakana tepkiler çığ gibi büyüyor

Pirinç krizi: Market rafları boş kaldı
Pirinç krizi: Market rafları boş kaldı

Dünya

Pirinç krizi: Market rafları boş kaldı

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten bomba uyarı: Fırtına kopacak
‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten bomba uyarı: Fırtına kopacak

Ekonomi

‘Kriz ayı’ geliyor! İslam Memiş’ten bomba uyarı: Fırtına kopacak

Yeni kriz: 33 bin işçi birleşince dev havayolu şirketi geri adım attı
Yeni kriz: 33 bin işçi birleşince dev havayolu şirketi geri adım attı

Dünya

Yeni kriz: 33 bin işçi birleşince dev havayolu şirketi geri adım attı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23