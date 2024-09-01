Otomotiv devi fiyatları belirlendi: 464 bin lira, bu kez indirildi! Volkswagen'in bu arabasında şov gibi indirim

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Volkswagen, Türkiye’de Caddy modeline özel büyük bir indirim kampanyası başlattı. Fiyatlar 464 bin lira birden düştü. İşte ayrıntılar...

Şirket, belirli şartları sağlayan vatandaşlar için Caddy modelinde 464 bin TL indirim uygulandığını ve aracın 580 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulduğunu duyurdu.

Türkiye, son dönemde ekonomik krizden en çok etkilenen ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış, TL’nin değer kaybıyla birleşince, otomobil fiyatları da fahiş seviyelere ulaştı. 1 milyon TL’nin altında sıfır araç bulmak neredeyse imkansız hale gelirken, bu durum ikinci el otomobil piyasasına da yansıdı. Artan fiyatlar, vatandaşların uygun fiyatlı araç bulma çabalarını artırdı.

Volkswagen, bu zorlu ekonomik koşullarda vatandaşlara destek olmak amacıyla, Caddy modelinde büyük bir indirim fırsatı sunuyor. Ancak bu fırsattan yararlanmak için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Özellikle yüzde 40 ve üzeri engelli vatandaşlar için devletin sunduğu ÖTV indirimi, bu kampanyanın temel şartlarından biri. Bu indirimden faydalanabilmek için tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporu gerekiyor.

Bu rapora sahip olan vatandaşlar, ÖTV indirimi sayesinde sıfır kilometre Volkswagen Caddy modellerini oldukça uygun fiyatlarla satın alabiliyor. Kampanya kapsamında, Caddy’nin başlangıç fiyatı 580 bin TL olarak belirlendi.

- Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS: 580 bin 556 TL

- Caddy Impression 2.0 TDI 122 PS DSG: 696 bin 667 TL

- Caddy Life 2.0 TDI 122 PS: 623 bin 333 TL

- Caddy Life 2.0 TDI 122 PS DSG: 785 bin TL

- Caddy Style 2.0 TDI 122 PS DSG: 882 bin 222 TL

Bu indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, gerekli koşulları sağlayarak Volkswagen bayilerine başvurabilirler.