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Otomotiv devi 70 yıllık logosunu değiştiriyor!

Elektrikli araçlara geçişle birlikte yenilik arayışına giren Volkswagen Group,1948 yılından bu yana kullandığı logosunu değiştirecek.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:50
Otomotiv devi 70 yıllık logosunu değiştiriyor!

 Volkswagen'in kuruluşundan bu yana aynı olan ancak 2012 yılında çok küçük bir değişime uğrayan logo tamamen değişebilir. Henüz bu değişimin nasıl olacağı ile ilgili kesin bir bilgi bulunmazken, Volkswagen'e Eylül ayında Hyundai'den katılan Pazarlama Direktörü Jochen Sengpiehl'den önemli ipuçları geldi.

'FAZLA ALMAN' GÖRÜNÜMÜ DEĞİŞTİRİLECEK

Logonun yenilenmesinin arkasındaki temel amacın Volkswagen'i elektrikli araçlara yoğunlaşma sürecinde 'daha renkli' bir hale getirmek olduğunu söyleyen Sengpiehl, bu şekilde markanın 'fazla Alman' görünümü ile kaybettiği duygusal bağların yeniden yaratılmak isteneceğini söyledi.

Markanın önceki yıllara göre Daha iyi durumda olmadığına dikkat çeken Sengpiehl, bunda tek sorumlunun dizel skandalı olmadığını, aynı zamanda 'fazla Alman' görüntüsünün tüketicilerle marka arasındaki duygusal bağları zedelediğini belirtti.

DAHA RENKLİ OLACAK

Geçtiğimiz aylarda elektrikli araçlarla ilgili stratejisini açıklayan Volkswagen, bu dönüşüm için 25 milyar dolar harcayacak.

Sengpiehl, bunun çok önemli bir dönüşüm olduğuna dikkat çekerek, "En önemli sorun şu; İnsanlar elektrikli araçlar dünyasına nasıl girecek? Biz tüketicilerin bizimle birlikte eğlenmesini istiyoruz. Bu nedenle daha renkli olmaya ihtiyacımız var" dedi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:50
  1. Volkswagen

YORUM YAZ

  • İsabet olurİsabet olur5 sa önce
    İmalatlarına 30' lu, 40' lı yıllarda başlanılan bu tüm otomobillerin, başta mercedes olmak ğzere istisnasız hepsinin logoları çirkin ve anlamsız! O zamanın zevkleri çok ilkeldi çünkü..
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