Otomotiv devi 5 bin kişiyi işten çıkaracak Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, maliyetlerin azaltılması için 5 bin kişiyi işten çıkaracak.

Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen, maliyet azaltım programı çerçevesinde 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak. İyileştirme planına katkı sağlayacak Gelecek yıl uygulanmaya başlayacak işten çıkarma kararları ile Şirket'in kazancının 5,9 milyar euro iyileştirilmesi planına katkı verecek. Handelsblatt, işten çıkarma planının henüz Şirket'in Çalışma Konseyi'nde tartışılmadığını da belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.