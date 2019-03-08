Otomotiv devi 5 bin kişiyi işten çıkaracak
Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, maliyetlerin azaltılması için 5 bin kişiyi işten çıkaracak.08 Mart 2019 Cuma 16:20
Handelsblatt gazetesinin haberine göre Volkswagen, maliyet azaltım programı çerçevesinde 2023 yılına kadar 5 bin kişiyi daha işten çıkaracak.
İyileştirme planına katkı sağlayacak
Gelecek yıl uygulanmaya başlayacak işten çıkarma kararları ile Şirket'in kazancının 5,9 milyar euro iyileştirilmesi planına katkı verecek.
Handelsblatt, işten çıkarma planının henüz Şirket'in Çalışma Konseyi'nde tartışılmadığını da belirtti.
YORUM YAZ