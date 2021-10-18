Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı ile Erek Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. İstanbuldan Gümüşhaneye giden Lokman Meral yönetimindeki 34 KL 3688 plakalı otomobil, kavşaktan Erek Caddesi'ne giren Hakkı Durmuş (47) yönetimindeki 60 KY 891 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Durmuşun kullandığı otomobil devrildi. Kazada devrilen otomobilin sürücüsü Hakkı Durmuş ile Canan Durmuş (48), Ebru Karataş (27), Elizan Karataş (5) ve diğer otomobilde bulunan Lütfi Meral (58) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.