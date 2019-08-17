Otomobiller çarpıştı: 6 yaralı Kırşehir’in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kırşehir’in Kaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırşehir-Kaman ilçe karayolunda meydana geldi. D.E., yönetimindeki 40 ED098 plakalı otomobil ile F.Ş., yönetimindeki 40 BF 810 plakalı otomobil çarpıştı.Kazada; otomobillerde bulunanÖ.E., N.E., A.E., M.Ş., M.Ş., Y.E., yaralanarak ambülanslarla Kaman Devlet Hastanesi ve Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri yaşanan kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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