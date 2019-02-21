Otomobille sürüye çarptı, 17 koyun telef oldu
Mersin’in Anamur ilçesinde bir otomobilin otomobilin sürüye çarpması sonucu meydana gelen kazada, 17 koyun telef oldu.21 Şubat 2019 Perşembe 15:01
Mersin'in Anamur ilçesinde N.S. yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Çelikçi Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçen koyun sürüsüne çarptı. Kazada otomobilin çarptığı 17 koyun telef oldu.
Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Yapılan ihbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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