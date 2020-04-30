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Aktüel

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:03:16 -
Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Kestel Mahallesi İsa Küçülmez Caddesi üzerinde meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde Ümit Y. (31) idaresindeki 07 NDP 79 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Hasan K.’nin (28) kullandığı 07 MN 164 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü Hasan K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genç ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Burada tedaviye alınan Hasan K.’nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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