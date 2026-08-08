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Yerel Otomobille bisiklet çarpıştı! Sürücü hastaneye kaldırıldı
Yerel

Otomobille bisiklet çarpıştı! Sürücü hastaneye kaldırıldı

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Otomobille bisiklet çarpıştı! Sürücü hastaneye kaldırıldı

Erzincan’da otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Erzincan’ın Halitpaşa Caddesi’nde otomobil ile bisikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kaza, Halitpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle 24 AAU 570 plakalı otomobil ile bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yaralanan bisiklet sürücüsü için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

 

Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla olay yerinde inceleme yaptı.

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