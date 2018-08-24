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Otomobille ata çarptılar! 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil önlerine çıkan sahipsiz ata çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, at da telef oldu.

24 Ağustos 2018 Cuma 15:34
Otomobille ata çarptılar! 3 kişi yaralandı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde aniden yola çıkan at otomobilin çarpması sonucu telef olurken otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Beldesi'nden Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'ne gitmekte olan M.K., idaresindeki 27 JB 906 plakalı otomobilin önüne Belören Beldesi yakınlarında sahipsiz bir at çıktı. Aniden yola çıkan at otomobilin çarpması sonucu olay yerinde telef olurken otomobil sürücüsü M.K., ile otomobilde bulunan S.K., ve B.K., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 15:34
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  2. Gölbaşı
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  4. Belören Beldesi
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  6. Suvarlı Beldesi
  7. 112 Acil Sağlık
  8. Gölbaşı Devlet Hastanesi

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