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Yerel Otomobilini akşam park etti, sabahki halini görünce şok oldu!
Yerel

Otomobilini akşam park etti, sabahki halini görünce şok oldu!

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Temel Aşık'ın başına ilginç bir olay geldi. Otomobilini yıkatan ve evinin önüne park eden Aşık sabah uyandığında sokak köpeklerinin tampon ve çamurluğunu parçaladığını gördü.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 12:28:00 - 2021-10-20 12:29:21
Otomobilini akşam park etti, sabahki halini görünce şok oldu!

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Orta Mahallede ikamet eden 28 yaşındaki Temel Aşık, otomobilini yıkattıktan sonra akşam saatlerinde evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde 54 AEJ 001 plakalı otomobilinin yanına gelen Aşık, gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı. Köpekleri aracına zarar verirken gördüğünü ifade eden Aşık, duruma anlam veremedi.

Yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamayan ve oluşan hasar ile alakalı konuşan otomobil sahibi Temel Aşık, “Akşam arabamı yıkattım ve buraya park ettim. Sabah geldiğimde köpekler aracımın tamponuna zarar veriyordu, yani sokak hayvanları otomobilimi bu hale getirmiş. Bizim suçumuz, günahımız ne, bu arabanın masrafı ne olacak? Akşam park ettiğimde tertemiz arabaydı, şimdi aracın her tarafında zarar var. Belediye bu sokak köpeklerini mi toplayacak, yoksa sahiplendirecek mi bilmiyorum. Tabii ben hayvan düşmanı değilim ama bu aracı parayla aldım, bedava almadım” dedi.

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