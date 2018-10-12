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Otomobilinde uyuyakalan sürücüyü sağlık ekipleri uyandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde park ettiği otomobilinde uyuyakalan sürücü, polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu uyandırıldı.

12 Ekim 2018 Cuma 21:35
Otomobilinde uyuyakalan sürücüyü sağlık ekipleri uyandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, cadde üzerinde park ettiği otomobilinde uyuyakalan sürücü Serkan Asar (32), polis ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu uyandırıldı.

Serkan Asar, TIR sürücüsü olduğunu, uzun süre uykusuz kaldığı için araçta uyuyakaldığını söyledi.

Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde park halinde bulunan 16 KFG 02 plakalı otomobilin içinde uyuyan sürücü, çevredekilerin dikkatini çekti. Şeridin bir kısmını kapatan otomobile yaklaşan vatandaşlar, kapıyı açıp sürücü Serkan Asar'ı uyandırmaya çalıştı.

Asar'ın uyanmaması üzerine polise haber verildi. Gelen trafik ekipleri, sürücüyü elleriyle dokunarak uyandırmak istedi; ancak başarılı olamadılar. Bunun üzerine 112 Acil Servis'ten yardım istendi. Ambulansla gelen sağlık görevlileri, sürücüyü elleriyle sarsarak uyandırmayı başardı.

Uyandığında çevresindeki kalabalığı gören sürücü şaşırdı. TIR sürücüsü olduğunu ve uzun yola gittiğini söyleyen Serkan Asar, uzun süre uykusuz kaldığı için araçta uyuyakaldığını belirtti. Serkan Asar, bir arkadaşının kullandığı aynı araçla evine götürüldü.

 

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 21:35
  1. Bursa
  2. Ankara
  3. inegöl

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