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Aktüel Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı
Aktüel

Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı

Bolu'daki operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 13:05:57 -
Otomobilin yedek lastiğinden 3 kilo 450 gram esrar çıktı

BOLU (AA) - Bolu'da bulundukları otomobilde 3 kilo 450 gram esrar ele geçirilen 2 kişiden biri tutuklandı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince istihbari çalışmalar sonucu operasyon düzenlendi.

Kentte durdurulan otomobilde bulunan 2 kişinin üst aramasında 17 gram esrar ele geçirilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı.

Ekipler, otomobilin yedek lastiğine gizlenmiş 3 kilo 450 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

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