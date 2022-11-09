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Gündem Otomobilin yan yattığı kaza kamerada
Gündem

Otomobilin yan yattığı kaza kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir araçla çarpışan otomobilin yan yattığı kaza şans eseri yaralanan olmadan atlatılırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-11-09 19:28:00 - 2022-11-09 19:33:21

Kaza, Zafer Mahallesi İstanbul Caddesi üzeri Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden E.İ. idaresindeki 59 PB 769 plakalı otomobil ile K.G. yönetimindeki 59 AER 635 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonrası kontrolden çıkan K.G.’nin kullandığı otomobil yan yatarak yaklaşık 20 metre sürüklendi. Kazada yaralanan olmazken, kaza anı kameraya yansıdı.

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