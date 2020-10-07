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Aktüel Otomobilin ses sistemi ve konsoluna uyuşturucu saklayan sanığa hapis cezası
Aktüel

Otomobilin ses sistemi ve konsoluna uyuşturucu saklayan sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-10-07 12:38:58 -
Otomobilin ses sistemi ve konsoluna uyuşturucu saklayan sanığa hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobilin ses sistemi ve konsoluna sentetik uyuşturucu sakladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 8 yıl 9 ay hapis ve 18 bin 320 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık H.Ş, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatı esasa ilişkin savunmasında, polise yapılan 2 ihbar üzerine müvekkilinin takibe alındığını, iş yerindeki otomobilde yapılan aramada, aracın yan cebinde içme amaçlı plastik bardak içinde 30-40 gram uyuşturucu bulunduğunu öne sürdü.

Narkotik polis köpeğinin tepki vermesi sonucu otomobilin arka kısmındaki hoparlörün içinde bulunduğu iddia edilen diğer uyuşturucunun da iddianın aksine müvekkili tarafından polise teslim edildiğini kaydeden avukat, uyuşturucuyu kimden aldığını ve nasıl temin ettiğini anlatan müvekkilinin etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Sanık H.Ş. de bildiklerini anlattığını belirterek, tahliye ve beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.Ş'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 9 ay hapis ve 18 bin 320 lira adli para cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

- Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine 28 Mayıs'ta Kocasinan ilçesindeki iş yerine operasyon düzenlemişti. İş yerindeki otomobilde yapılan aramada bagajdaki ses sistemi ve orta konsola gizlenmiş 180 gram sentetik uyuşturucu ile tabanca, vites kutusunun altındaki bölmede de uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 940 lira ele geçirmişti. Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla H.Ş. tutuklanmıştı.







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