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Aktüel Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı
Aktüel

Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Yeniakit Publisher
2023-06-02 00:38:00 -
Otomobilin her yerinden uyuşturucu çıktı

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada, 75 parça halinde satışa hazır toplam 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirilirken, 3 şahıs gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Sokak Suçları ile Mücadele Büro Amirliği görevlilerince ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan çalışmalarda; A.P., N.O. ve T.Ç. isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı araç ve ikametlerinde yüklü miktarda uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisi aldı. Ekipler tarafından yapılan aramalarda 72.7 gram uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet alüminyum folyo rulosu ele geçirildi.

A.P., N.O. ve T.Ç. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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