  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Otomobilin her yerinden tabanca çıktı
Yerel

Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

İzmit'te, TEM Otoyolu'nda takibe alınarak durdurulan otomobilin her yerinden tabanca çıktı. 20 tane ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-27 04:01:00 -
Otomobilin her yerinden tabanca çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolunda takibe aldığı bir otomobili İzmit Gültepe mevkisinde bir dinlenme tesisine yönlendirerek durdurdu. Araçta yapılan aramada yedek lastiğin bulunduğu yerde, bagajdaki iki bölümde, motor kısmında ve vites kutusundan tabancalar çıktı. 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, araç sürücüsü E.M. gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay