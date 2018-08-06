Otomobilin fiyatı uçtu

İhracatta rekor üstüne rekor kıran otomotiv sektörü, kurdaki artış, ÖTV ve faiz gibi sebeplerden dolayı iç piyasada daralma yaşıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran 2018’e ilişkin ‘Motorlu Kara Taşıtları’ istatistiklerine göre, yeni araç satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 düşüş ile 64 bin adet olarak gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 41,8, minibüste yüzde 52,3, kamyonette yüzde 38,2, kamyonda yüzde 8,9, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 71,9, traktörde yüzde 39,5 olarak kaydedildi.

SATIŞLAR DÜŞTÜ, FİYATLAR ÇIKTI

Otomobil satışlarındaki yüzde 41,8’lik düşüşe rağmen fiyatlar gaza bastı. Otomobil şirketlerinin Temmuz ayı fiyat listelerine göre en ucuz sıfır aracın satış fiyatı 64 bin 900 liraya çıktı. Firmaların Ağustos ayı satış fiyat listelerini ötelediği, özellikle ‘hurda teşviki’ ve kampanyalar ile satış rakamlarını artırmaya çalışmaları dikkat çekiyor. Sektör yetkilileri, ‘hurda teşviki’ uygulamasında süre uzatımının yanı sıra ‘KDV’, ‘ÖTV’ ve ‘faiz’ indirimi bekliyor.

‘BU ŞARTLARDA SATIŞ YAPAMAYIZ’

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, “Düşüşün en önemli nedeni araçların fiyatının döviz bazlı olarak artması. Üstelik döviz kurlarındaki artışa karşın yapılması gereken zamların hepsi de yansıtılamadı. Yansıtılan zam oranı yüzde 15. Yetkili satıcılar bu rakamlar sonrası tamamen kârsızlaştı” dedi. Satışlardaki düşüşün bir diğer nedeninin de kredi faizlerinin yükselmesi olduğunu ifade eden Şahsuvaroğlu, “Faizler yüzde 2,5’e gelmiş. Yıl toplamı yüzde 30’lara denk geliyor ki bu kabul edilemez. Bizim bu faiz ile otomobil satma şansımız yok” ifadelerini kullandı.

ÖTV DE DÜZENLENMELİ

Düzenledikleri kampanyalara rağmen satışlarda zorlanan otomotivcilerden ‘Akaryakıtta ÖTV ayarlaması otomotivde de yapılsın yoksa kârı unutmalıyız’ önerisi geldi.

Bir otomobil markasının temsilcisi Yeni Akit’e yaptığı değerlendirmede, “Otomotiv gibi bir lokomotif sektörün de desteklenmesi gerekiyor. Eğer ÖTV ayarlaması akaryakıtta yapılabiliyorsa, otomotiv sektöründe niye ÖTV’den vazgeçilemiyor. Mevcut ÖTV sistemi iç pazarı öldürüyor. Satışların yüzde 15 düzeyinde gerilediği dile getirilse de, fiyat bazlı sistem nedeniyle, yansıtılmak zorunda olunan vergilerle birlikte otomobil fiyatları adeta uçtu. Bu durumdan bizler de memnun değiliz’’ dedi.

BMW’YE TİCARET SAVAŞI ZAMMI

BMW, pazar günü ABD’de üretip Çin’e sattığı X5 ve X6 SUV modeline zam yapma kararı aldı. ABD ve Çin arasında kızışan ticaret savaşları zammı olarak nitelendiren fiyat artışı sonrası iki SUV fiyatları yüzde 4-7 arasında değişen oranlarda artırıldı. BMW’nin fiyat artışı hamlesinin, Çin’in bu aybaşında ABD’den ithal edilen bazı ürünlere ek gümrük vergisi getirme kararının ardından gelmesi dikkat çekti. Pekin yönetimi, Çin’e gelen tüm otomobillerdeki gümrük vergilerini düşürürken, ABD’den gelenlere ek yüzde 25 vergi uygulanması kararı almıştı.

RENAULT VE DACIA’DAN HURDAYA EK İNDİRİM

Renault ve Dacia, Ağustos ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek indirim ve bazı modellerde sıfır faiz fırsatı sunuyor.

Renault, sunduğu kampanya kapsamında, hurda araç teşvikinden yararlanacak müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin lira, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin liralık indirim sağlanıyor. Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 63 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.

Dacia da Ağustos ayı kampanyası kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere devlet desteğine ek olarak perakende Logan MCV alımlarında 7 bin lira, Dokker alımlarında 5 bin lira, Sandero ve Yeni Duster alımlarında 4 bin liralık indirim sağlanıyor.

Sandero modeli, hurda teşvikiyle birlikte 54 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla müşterilerin beğenisine sunuluyor.

TEMMUZ’DA İHRACAT 2,8 MİLYAR DOLAR OLDU

Türkiye ihracatının 12 yıldır lideri otomotiv endüstrisi, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre temmuz ayında 2 milyar 765 milyon dolar ihracata imza attı.

Toplam ihracattan temmuz ayında yüzde 20’lik bir pay alan otomotiv endüstrisi, yan sanayi ihracatında yüzde 22’lik artış gerçekleştirdi.

Ülke bazında Almanya’ya 394 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Almanya’ya yapılan ihracatta yüzde 12 artış yaşandı. Temmuz ihracatında Birleşik Krallık’a yüzde 30, Fransa’ya yüzde 36 oranında artış yaşandı. ABD’ye olan ihracatımızda ise yüzde 31’lik bir düşüş oldu.