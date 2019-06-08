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Otomobilin ezdiği kaplumbağadan güzel haber

Antalya’da otomobilin altında kaldığı iddia edilen yetişkin kaplumbağa veteriner hekim tarafından müdahale edilerek iyileştirildi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
Otomobilin ezdiği kaplumbağadan güzel haber

Antalya’da otomobilin altında kaldığı iddia edilen yetişkin kaplumbağa veteriner hekim tarafından müdahale edilerek iyileştirildi. Kaplumbağa müşahede altında kaldıktan sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.


Antalya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Geçici Bakımevine, tatilciler tarafından piknik yapılan ormanlık alanda yetişkin bir kaplumbağanın arabalar altında kaldığı belirtilerek getirildi. Veteriner Hekim Burak Alyaprak tarafından müdahale edilen kaplumbağa ilk etapta fiziksel olarak kabuğunda bir deformasyon olduğu görülerek, fractur (kırık) şüphesiyle muayene edildi. Yapılan muayenede kabuğunda kırık olmadığı ancak geniş bir alanda yüzeysel crush (ezilme) olduğu görüldü. Patolojinin yaşamsal faaliyetlerini etkilemeyeceği değerlendirilerek bölgeye pansuman uygulandı.


Hekim Alyaprak, travmaya bağlı olarak gelişmiş olabilecek fizyolojik problemlere karşı müdahalelerde bulunulduğunu belirterek, "İç kanama enjeksiyonu ve ağrı kesici enjeksiyonları uygulandı. Ayrıca yapılan muayenede ayaklarının iç kısmında yoğun miktarda kene enfestasyonu olduğu tespit edildi. Tedaviden sonra, görülen keneler vücuttan uzaklaştırılarak akabinde kaplumbağa müşahede altına alındı" diye konuştu.


Kaplumbağa müşahede süresinin dolmasının ardından durumunun normal olduğu görülerek doğal yaşam alanına tekrar bırakıldı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 10:46
  1. doğa

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