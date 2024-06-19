Otomobilin domuza çarptığı kazada 4 yaralı!
Nevşehir'de bir sürücü aracıyla seyir halindeyken önüne çıkan yaban domuzuna çarptı.
Kaza, Gülşehir-Nevşehir karayolunda meydana geldi.
Aracıyla seyir halindeki Serdar Ö. önüne bir anda çıkan yaban domuzuna çarptı. Çarpmanın etkisi ile otomobil şarampolde durabildi.
Otomobilin çarptığı domuz da refüje savrularak telef oldu.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar şehirdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.