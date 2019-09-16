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Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yolcu minibüsüne yandan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu.

16 Eylül 2019 Pazartesi 13:55
Otomobilin çarptığı yolcu minibüsü dereye uçtu: 9 yaralı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin yolcu minibüsüne yandan çarpması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs dereye uçtu. Kazada 9 kişi yaralandı.


Alaşehir’de meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı. Alaşehir Salihli yolu Baklacı Mahallesi mevkiinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen kazada Ali Yavuz (60) yönetimindeki 45 RJ 904 Plakalı yolcu minibüsü ile sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 45 KB 8227 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonunda hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi ve minibüste bulunan 14 yolcudan 6’sı yaralandı. Yaralılardan 6 kişi Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, 3 kişi de diğer hastanelerde tedavi altına alındı.


Alaşehir-Salihli arası özel hatta yolcu taşıyan minibüs sürücüsü Ali Yavuz, "Salihliye yolcu taşıyordum. Baklacı Mahallesi mevkiinde, karşı yönden gelen otomobil, önündeki araçlara makas atarak, aşırı hızla geliyordu, benim aracıma yan tarafından çarptı. Bende aracımı uçurumdan kurtarmak için, en güvenli yer olan tali yola kaçmak istedim ancak minibüs kontrolümden çıktığı için, küçük dereye uçtum, bu kadarla kurtarabildim" dedi.


Jandarmanın kazayla ilgili yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 13:55
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