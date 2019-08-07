0553 313 94 23

Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

BOLU (AA) - Bolu'da otomobilin çarptığı kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolundan Ankara yönüne giden Bahadır Cem K. idaresindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçen Faik Mutlu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Mutlu, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Mutlu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 17:21
  1. Bolu
  2. D-100 kara yolu
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hrant Dink davasında gerekçeli karar
    1. Hrant Dink davasında gerekçeli karar
    2. Arsasından geçtiği gerekçesiyle yolu..
    3. Meral Akşener'in A Takımı belli oldu
    4. Bir Gelecek'ten "Geleceğine Kan Ver"..
    5. Gaziantep’te otomobil ile minibüs..
    6. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    7. Kahramanmaraş'ta 3 katlı ahşap ev yandı
    8. İzmir'de iki aile arasında silahlı..
    9. Düzce'de oto hırsızlığı şüphelilerine..
    10. Cam silerken 4. kattan otomobilin..
    11. Salihli çocuk karnavalıyla şenlendi
    12. Tatile gelen gurbetçi çocuklarıyla..
    13. Karaköprü Kurban Bayramı’na..
    14. Salihli OSB yönetimi toplandı
    15. Kars'ta gün batımı
    16. Pakistan’dan kritik Hindistan kararı
    17. Evlerinin yanışını gözyaşı içinde..
    18. Turşu Festivali 31 Ağustosta
    19. Dönüşümün yol haritası İstanbullu..
    20. Atambayev'in evine polis operasyonu
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    05 Ağustos 2019
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"
    Suudi Arabistan ve BAE'nin gizli planı deşifre oldu! Hedef "Türkiye'yi yıkmak"