  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-22 09:59:10 -
Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.


Olay Kuyucak Pamukören Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan yurda dönüş yapan Zeynep Aydın (73), yakınları tarafından İzmir Havaalanı’nda karşılandıktan sonra memleketi Denizli’ye doğru yola çıktı. Zeynep Aydın ve yakınları Pamukören Mahallesi’ndeki bir dinlenme tesisinde mola verdi. Dinlenme tesisine gitmek için karayolundan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına M.A.’nın kullandığı 20 GK 458 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaşlı kadın yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde otomobilini bırakarak kaçan sürücü M.A.’yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı