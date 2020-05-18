  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Libya'dan BM'ye tepki!

Kargoyla uyuşturucu ticareti polise takıldı

Fransa medyası duyurdu! Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür'e talip oldular

Bomba iddia! Pierre Webo Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Çocuklar ne zaman sokağa çıkacak? | 20 yaş altı saat kaçta sokağa çıkacak?
için kalan
Aktüel

Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yola savruldu

Tekirdağ Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 02:12:07 -
Otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi yola savruldu

Tekirdağ Muratlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin Yeşilsırt mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K. sevk ve idaresindeki motosiklet ile H.Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ü.K. ile arkasında yolculuk yapan A.Y. önce arabanın ön camına, oradan da yere savruldu.


Kazada motosiklet sürücüsü Ü.K. ile arkasında yolculuk yapan A.Y. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaralı iki kişiye ilk müdahale 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldı. Yaralılar, ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


Kaza mahalline gelen jandarma ekipleri, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı