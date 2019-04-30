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Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Yezda Elif hayatını kaybetti

Eskişehir'de güvenlik görevlisi babasını ziyarete giderken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Yezda Elif Kaya, hayatını kaybetti

30 Nisan 2019 Salı 19:07
Otomobilin çarptığı 12 yaşındaki Yezda Elif hayatını kaybetti

Eskişehir’de babalarını işyerinde ziyaret etmek için yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeşten Yezda Elif Kaya (12), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde çevreyolu Eskişehir Emniyet Müdürlüğü mevkiinde meydana geldi. Namık Kemal Ortaokulu’nda 7’nci sınıf öğrencisi Yezda Elif Kaya, ablası Zeynep Kaya (13) ile birlikte Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol tesislerinde güvenlik görevlisi olan babaları Sami Kaya’yı ziyaret etmek istedi. Trafiğin yoğun olduğu çevre yolunda 150 metre ilerideki yaya geçidini kullanmayan kardeşlerden Yezda Elif Kaya'ya, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada Aytaç Uğur yönetimindeki 26 VE 660 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yezda Elif Kaya, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yezda Elif, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybeti. Acı haberi alan baba Sami Kaya ve yakınları ise hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Abla Zeynep Kaya, yolun karşısına geçmek istedikleri sırada hızlı gelen otomobilin koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Yezda Elif Kaya’ya çarptığını söyledi. Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Aytaç Uğur ise ifadesi için Polis Merkezi’ne götürüldü. Bingöllü olan ailenin Yezda Elif Kaya’nın cenazesini memleketinde toprağa vereceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 19:07
  1. Eskişehir
  2. Bingöl
  3. Trafik kazası
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  5. Yezda Elif Kaya
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