Otomobilin çarpıp tırın sürüklediği kız öldü: Anne ve baba sinir krizi geçirdi

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde otomobilin çarpıp yola savurduğu ve bir tırın sürüklediği 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Çocuğun, anne ve babası olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Kaza, Halıdere Mahallesi D-130 karayolu Halıdere Işıklar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine seyir halinde olan U.K. idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 yaşındaki Tuğçe Altuntaş’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Altuntaş’ın üzerinden, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen tır geçti. 100 metre sürüklenen Altuntaş hareketsiz şekilde yerde kalırken, tır kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenler vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde Altuntaş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü U.K. ise karakola götürüldü.



Eve gelmeyen kızlarının acı haberini aldılar

Öte yandan, Altuntaş’ın dersten çıktığı ve eve dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi. Altuntaş’ın anne ve babası, eve gelmeyen kızlarının acı haberini aldı. Kaza yerine ulaşan, anne ve baba sinir krizi geçirdi. Dizlerinin üzerine çöken anne ’yavrum’ diyerek gözyaşlarına boğuldu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Altuntaş’ın cansız bedeni otopsi işlemleri için morga götürüldü. Sürücü U.K.’nin ise Gölcük ilçesindeki özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalıştığı öğrenildi.