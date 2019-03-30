Otomobilin altında kalan köpeğinin başında ağladı

Adapazarı'nda, küçük bir çocuğun gezdirdiği yavru köpek, otomobilin altında kalıp, telef oldu. Çocuk, köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu.



Güneşler Mahallesi'nde, ismi öğrenilemeyen çocuk, köpeğini gezdirmek için dışarı çıktı. Bu sırada caddede ilerleyen otomobil, yavru köpeğe çarptı. Köpek telef olurken, sürücü ise yoluna devam etti.



Küçük çocuk, köpeğinin başında çömelip, başını ellerinin üzerine koyarak dakikalarca hıçkıra hıçkıra ağladı. Çevre sakinleri, tüm çabalara karşın küçük çocuğu sakinleştirmeyi başaramadı. O anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi.