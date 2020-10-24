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Aktüel Otomobile çarpıp yola savrulan motosikletli yoluna devam etti
Aktüel

Otomobile çarpıp yola savrulan motosikletli yoluna devam etti

Yeniakit Publisher
2020-10-24 12:34:16 -
Otomobile çarpıp yola savrulan motosikletli yoluna devam etti

İZMİR (AA) - İzmir'in Bergama ilçesinde park halindeki otomobile çarparak yola savrulan motosikletin sürücüsü, yara almadan kurtulduğu kazanın ardından motosikletine binerek uzaklaştı.

Üçkemer Caddesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği olayda, sokağa hızla giren motosiklet, park halindeki 10 P 2200 plakalı otomobile çarptı.

Sürücünün çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu kaza sonucu otomobilde hasar oluştu.

Yara almadığını görerek yerden kalkan ve motosikletine yeniden binen sürücü, olay yerinden uzaklaştı.

Polis, motosiklet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.




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