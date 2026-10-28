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Yerel Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi
Yerel

Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi

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Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi

Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.

Saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Mert S. karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.

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