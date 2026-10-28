Otomobile çarpan motosiklet sürücüsü camdan içeri girdi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Düzce'de otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, ön camdan otomobilin içerisine girerek yaralandı.
Saat 20.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü Mert S. karşı şeritten gelen Ömer Ö. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ön camdan otomobilin içine girerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.