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Dünya Otomobilden zırhlı araca molotof kokteyli atan Ukraynalı kendini yaktı
Dünya

Otomobilden zırhlı araca molotof kokteyli atan Ukraynalı kendini yaktı

Ukrayna'da Rus askeri aracına molotof kokteyli atan Ukraynalı kadın yanlışlıkla kendini yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-28 22:50:00 -

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları 5'inci gününde devam ederken, Ukrayna halkı Rus ordusuna direnmeyi sürdürüyor. Rus ordusuna yönelik direnişte en çok tercih edilen molotof kokteyli az daha bir Ukraynalı direnişçiyi canından ediyordu.

Rus askeri konvoyuna seyir halindeki araçtan molotof kokteyli ile saldırı düzenleyen bir kadın, yanlışlıkla kendini yaktı. Başarısız saldırı anı ise araçta bulunan diğer kişi tarafından anbean kayıt altına alındı.

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