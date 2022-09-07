Otomobilden fırlayan lastik, polis memurunu yaraladı
Manisa'da otomobilden fırlayan lastik, uygulama yapan polise çarparak yaralanmasına neden oldu.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobilden fırlayan lastik, uygulama yapan polise çarparak yaralanmasına neden oldu.
Osman Uzun'un (50) kullandığı 45 ZB 9016 plakalı otomobilin sağ arka lastiği, Manisa-Turgutlu kara yolunun Akpınar mevkisinde yerinden çıkarak, uygulama noktasındaki trafik polisi Necmettin Karapınar'a (54) isabet etti.
Yaralanan Karapınar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Trafik polisinin bacağında kırık oluştuğu öğrenildi.
Lastiği jantla beraber kopan otomobil ise bir süre sonra güçlükle durabildi.