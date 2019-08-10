Otomobilden 5 kilo eroin çıktı, sürücüsü gözaltında
Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.10 Ağustos 2019 Cumartesi 11:35
Gaziantep’te şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramalarda 5 kilo eroin ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Gaziantep-Şanlıurfa otobanında durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Narkotik köpeği ‘Onix’in de kullanılarak otomobilde arama yapıldı. Yapılan aramada 10 paket halinde 5 kilo eroin ele geçirildi, araç sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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