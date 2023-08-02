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Otomotiv Otomobilde fahiş fiyat için yeni özelliği şoke etti! Böyle dijital önlem: Takip sistemi yöntemi devreye girdi
Otomotiv

Otomobilde fahiş fiyat için yeni özelliği şoke etti! Böyle dijital önlem: Takip sistemi yöntemi devreye girdi

Yeniakit Publisher
2023-08-02 09:45:00 - 2023-08-02 09:58:44
Otomobilde fahiş fiyat için yeni özelliği şoke etti! Böyle dijital önlem: Takip sistemi yöntemi devreye girdi

TİCARET Bakanlığı açıkladı: Otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek için yeni bir süreç başlatıyor. Otomobilde fahiş fiyata dijital önlem! Bu sistemle stokçuluk son bulacak, Ticaret Bakanlığı, sıfır otomobil için takip sistemi ile kurtulma yöntemleri...

Otomobil fiyatlarının fahiş seviyelere yükselmesine neden olan stokçuluğa karşı Ticaret Bakanlığı, hareket geçti. Bakanlık sıfır araçların stok durumunu takip etmek için dijital bir sistem kurmak için çalışma başlattı. Sisteme giren her araç satışa kadar takip altında olacak.

Otomotiv sektöründe fiyatların fahiş seviyenele yükselmesine neden olan stokçulukla mücadele etmek için Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, sıfır otomobil almak isteyen ancak bayide bulamayan vatandaşların sorunlarını gidermek için, araçların stok durumu dijital barkod sistemiyle takip altına alınacak.

GÜMRÜKTEN SATIŞA KADAR TAKİP

Bu kapsamda kurulacak yeni sistem sayesinde sağlık alanında uygulanan ürün takip sistemi gibi bir veri akışı sağlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak. Bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten hemen sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek.

Aracın ne kadar sürede bayiye ulaştığı, ne kadar sürede müşteriye ulaştığı, hepsi elektronik sistemde yer alacak. Ticaret Bakanlığı’nın bu uygulamasıyla bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İKİNCİ ELDE ZORUNLU KİMLİK TEYİDİ

Diğer yandan ikinci el otomobil ilanları için de yeni bir önlem devreye alınıyor. Söz konusu karara göre bundan böyle ‘Ahmet Bey’den’, ‘Mehmet Bey’den’ satılık gibi ifadeler artık ilanlarda yer alamayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. Ayrıca, vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Sorunumuz bence yaptırım yanı cezalarımız Adaletin yarısı haklıya hakkını vermekse yarısıda suçluya cezasını vermektir.

tahsin

Üst tarafta servetine servet ekleyen bir kesim var. İçerden aldığı kişiye özel duyumlarla dolar alıp bekletenler var vssss. Çok var,bunlara kimsenin gücü yetmez. Ağa da bunlar paşa da, bari biz millet olarak birbirimize yazık etmeyelim. Mal mülk artıyor din insanlık merhamet vicdan azalıyor. Hepimiz kaybediyoruz. ancak kendini düzelten kazanacak. Başka çare yok............
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