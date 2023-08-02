Otomobilde fahiş fiyat için yeni özelliği şoke etti! Böyle dijital önlem: Takip sistemi yöntemi devreye girdi

Otomobil fiyatlarının fahiş seviyelere yükselmesine neden olan stokçuluğa karşı Ticaret Bakanlığı, hareket geçti. Bakanlık sıfır araçların stok durumunu takip etmek için dijital bir sistem kurmak için çalışma başlattı. Sisteme giren her araç satışa kadar takip altında olacak.

Otomotiv sektöründe fiyatların fahiş seviyenele yükselmesine neden olan stokçulukla mücadele etmek için Ticaret Bakanlığı yeni bir uygulamayı devreye sokmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, sıfır otomobil almak isteyen ancak bayide bulamayan vatandaşların sorunlarını gidermek için, araçların stok durumu dijital barkod sistemiyle takip altına alınacak.

GÜMRÜKTEN SATIŞA KADAR TAKİP

Bu kapsamda kurulacak yeni sistem sayesinde sağlık alanında uygulanan ürün takip sistemi gibi bir veri akışı sağlanacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak. Bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten hemen sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek.

Aracın ne kadar sürede bayiye ulaştığı, ne kadar sürede müşteriye ulaştığı, hepsi elektronik sistemde yer alacak. Ticaret Bakanlığı’nın bu uygulamasıyla bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İKİNCİ ELDE ZORUNLU KİMLİK TEYİDİ

Diğer yandan ikinci el otomobil ilanları için de yeni bir önlem devreye alınıyor. Söz konusu karara göre bundan böyle ‘Ahmet Bey’den’, ‘Mehmet Bey’den’ satılık gibi ifadeler artık ilanlarda yer alamayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak.

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İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. Ayrıca, vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.

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