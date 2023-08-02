Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum
Yerli otomobil TOGG teslimat sayılarına ilişkin temmuz ayı verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli ve yerlik elektrikli otomobil TOGG'un üretim sürecine ilişkin bilgi vermişti! Bugüne kadar 800'ün üzerinde TOGG üretildiğini belirten Bakan Kacır, yıl sonuna kadar 20 bin, 2032'ye kadar ise 1 milyon araç üretileceğini söyledi. İşte yeni açıklamalar
TOGG tarafında teslimat süreçleri sürerken şirketten temmuz ayında kaç adet TOGG teslim edildiğine dair yeni açıklama geldi. Bugüne kadar kaç adet TOGG teslim edildiği bilgisine de yer verildi.
Yerli otomobil TOGG teslimat sayılarına ilişkin temmuz ayı verileri kamuoyu ile paylaşıldı.
TOGG tarafından yapılan açıklamada geçtiğimiz temmuz ayı itibariyle 627 adet TOGG teslim edildiği duyuruldu.
KAÇ ADET TOGG TESLİM EDİLDİ?
Temmuz’da teslim edilen 627 adet TOGG ile birlikte son 4 ayda toplamda 1435 TOGG teslim edilmiş oldu.
TOGG’un sosyal medya hesaplarından teslimat görüntüleri eşliğinde yapılan paylaşımda, “Temmuz ayı içerisinde 627 adet teslimat gerçekleştirerek toplamda 1435 adet #T10X’i kullanıcılarımızla buluşturduk. Elektrikli C-SUV segmentinde liderliğimizi pekiştirdik.” ifadeleri kullanıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, TOGG’un temmuz ayına ilişkin teslimat sayısına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Togg, @ODMDOtomotiv raporundan önce sonuçları açıklamış. Son 4 ayda toplam 1435 Togg teslim edilmiş. Son 5 ayda gaza basıp 26.565 adet teslimat yapmaları gerekiyor.” dedi.
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