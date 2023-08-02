Kaç adet TOGG teslim edildi? Temmuz ayı veriler açıklandı! Yüzlerce: Dikkat çeken sayı, işte son durum

Yerli otomobil TOGG teslimat sayılarına ilişkin temmuz ayı verileri kamuoyu ile paylaşıldı. Togg'u bir yandan Türkiye'de milletimizle buluştururken bir yandan da ülke ülke ve kıta kıta dünyaya yayacağız diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli ve yerlik elektrikli otomobil TOGG'un üretim sürecine ilişkin bilgi vermişti! Bugüne kadar 800'ün üzerinde TOGG üretildiğini belirten Bakan Kacır, yıl sonuna kadar 20 bin, 2032'ye kadar ise 1 milyon araç üretileceğini söyledi. İşte yeni açıklamalar