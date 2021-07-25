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Yerel Otomobil yayaya çarptı! Feci ölüm
Yerel

Otomobil yayaya çarptı! Feci ölüm

Uşak'ta otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-07-25 08:59:00 -
Otomobil yayaya çarptı! Feci ölüm

Kaza, Uşak - Sivaslı yolu üzerinde Halil Kaya Gedik Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.A. (31), kontrolündeki 10 N 5600 plakalı otomobil Sivaslı İlçesi istikametine seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği tespit edilemeyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yaklaşık 50 metre ileri savruldu.

Olay yerine ihbarlar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit ederken polis ekipleri ise sürücü M.A.’yı gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden şahsın kimliğini tespit etme çalışmaları başlarken cenazesi ise Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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