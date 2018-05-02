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Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaralı

Sultanbeyli’de, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarpması sonucu kadınlardan birinin ayağı teker altında kaldı.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:49
Otomobil yayalara çarptı: 2 kişi yaralı

Olay, bugün Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Bosna Bulvarı’nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kadına otomobil çarptı.

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Çarpmanın etkisi ile yere düşen kadınların birinin ayağı otomobil tekerinin altında kalırken, diğer kadının kazayı hafif yaralı olarak atlattığı öğrenildi. Olay sonrasında bölgeye ulaşan ambulans ekipleri tarafından yaralı kadınlar Sultanbeyli Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken araç çekici yardımı ile yoldan çekildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise 2 yayaya çarpan sürücüyü gözaltına alarak ifadesini almak üzere karakola götürdü. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:49
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  4. yaralı
  5. Abdurrahmangazi Mahallesi

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