Son Haberler

5 günlük grev ve eve kapanma çağrısı! Esedçi Nusayriler özgürlüğün yasında

Biri bitti diğeri başladı! Hakan Fidan’dan yoğun diplomasi

İstanbullunun çilesi bitmiyor: İETT otobüsünde şemsiyeli yolculuk dönemi

Akdeniz'de iklim değişikliği ile mücadelede öne çıktık Türkiye lider olacak

Polis hepsini apar topar gözaltına aldı! Adliye vurgunundaki şok detay kamerada

‘Sizi biz koruyoruz’ İsrail kimlerin iti olduğunu açıkladı

Özgür Özel ve Ümit Özdağ indirim vaat ediyor! Bu da alkollü şehir teröristi

Bir ABD ve İngiltereye bakın bir de Türkiye'ye bakın

Trump’ın oğlu ağzındaki baklayı çıkardı: Bize ne ölen Ukraynalılardan!

'Çok gizli' zarftan Esad’ın gerçek yüzü çıktı! Camilere ve halka küfredip kendi askerleriyle dalga geçmiş
Otomobil yaya üst geçidine çarptı!

Otomobil yaya üst geçidine çarptı!

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde, yaya üst geçidinin merdivenlerine çarparak alev alan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Adnan Menderes Bulvarı üzerinde H.İ.B. idaresindeki 57 DV 125 plakalı otomobil, üst geçit merdivenlerine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilin motor bölümü alev aldı.

Sürücü H.İ.B. ile araçtaki Ö.A, L.K. ve G.Y.N. çevredeki vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boyabat Belediyesi İtfaiye ekipleri ise alevler otomobilin içine sıçramadan yangını söndürdü.

