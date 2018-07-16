Otomobil vinçle çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti
Kırşehir'in Kaman ilçesinde vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.16 Temmuz 2018 Pazartesi 15:52
Kırşehir'in Kaman ilçesinde vinç ile çarpışan otomobilin sürücüsü öldü.
Kent merkezinden Hirfanlı köyüne giden Ercan Avşar (48) idaresindeki 40 EL 127 plakalı vinç, Hamit köyü kavşağında karşı şeritte ilerleyen Kemal Talu'nun (82) kullandığı 50 KC 045 plakalı otomobille çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaman Devlet Hastanesine kaldırılan Talu, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, kısa sürede tekrar ulaşıma açıldı.
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