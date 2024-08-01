  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bir ilimizin başına talih kuşu kondu! Karbondioksit gazı için peş peşe kuyular açılıyor

EPDK’dan doğal gaz zammı açıklaması! Konutlara etkisi ne kadar olacak?

Dünya Haniye’nin şehid edilmesini konuşurken CHP’nin gündemi bambaşka! Vay vay vay! CHP’li Barış Yarkadaş o bilgiyi canlı yayında açıkladı

Açlık sınırında maaş veren Yavaş, CHP'li elitler için konserlere milyonlar akıtıyor!

İngiltere yeni hedefi açıkladı! Sırada Türkiye var!

Anneannesini katletmişti! Abdüllatif Şener'in oğlu hakkında flaş karar

FİFA'dan tarihi Türkiye kararı! İbrahim Hacıosmanoğlu duyurdu

Otobüsleri geçtik, şimdi şehir hatları vapurları da arızaya başladı

Taliban'dan çok konuşulacak çıkış! 'Haniye suikastında İran'ın parmağı var!'

Haniye'nin şehit edilmesi sonrası küstah plan ortaya çıktı: Rusya için değil Türkiye için geldiler
Yerel Otomobil ve traktör çarpıştı: 2 yaralı
Yerel

Otomobil ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2024-08-01 16:03:00 -
Otomobil ve traktör çarpıştı: 2 yaralı

Ankara’da bir otomobil ile çıktığı kavşağa giriş yapan traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

Kaza, Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı Karacakaya mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, kavşaktan çıktığı anda traktörle çarpıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralandığı belirlenen iki kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23