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Otomobil üst geçitten düştü! Yaralılar var

Bartın'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil, üst geçitten düştü. Kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

02 Haziran 2019 Pazar 09:47
Otomobil üst geçitten düştü! Yaralılar var

Bartın'da üst geçitten düşen otomobilin devrilmesi sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Y. (31) idaresindeki 34 BDR 342 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Amasra ilçesi İnpiri köyü mevkisindeki üst geçitten düşerek alt yola devrildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Hasan Y, eşi Elif ile çocukları Melike, Hamza ve Hiranur Y. yaralandı.

Ters dönen otomobilden sağlık ve jandarma ekiplerince çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ailenin, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla Bartın'ın Kurucaşile ilçesindeki yakınlarını ziyaret etmek için İstanbul'dan yola çıktığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 09:47
  1. Amasra
  2. İnpiri
  3. Bartın Devlet Hastanesi
  4. Ramazan Bayramı
  5. Ramazan Bayramı tatili
  6. Kurucaşile
  7. İstanbul

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  • İFTİRA GÜNAHTIRİFTİRA GÜNAHTIR1 sa önce
    SAADETLİ SEÇMEN SEN ŞU MÜBAREK RAMAZANI ŞERİF AYINDA SEVAPLARIN VE GÜNAHLARIN 1'E 1000 KATLANDIĞI 7 BÜYÜK GÜNAHTAN BİRİ OLAN BİR İNSANIN NAMUSUNA LAF ATIYORSUN CÜBBELİ HOCA BUNLARI YAPTIYSAM İMANSIZ ÖLEYİM DEDİ BİR MÜSLÜMAN BUNU DUYUPTA, HALEN UÇKUR DÜŞKÜNÜ DİYORSA TEVBE VE İSTİĞFAR ETMEDEN ÖLÜRSE AHİRETTEKİ HALİ PERİŞAN OLUR.YAZIK BİR DE SAADETLİYİM DİYORSUN.ALLAH SENİ HAYIRLA ISLAH EYLESİN.

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