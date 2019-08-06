Otomobil tıra çarptı: 2 yaralı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.06 Ağustos 2019 Salı 13:59
Orhun A. idaresindeki otomobil, otoyolun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli kesiminde ikinci viyadük üzerinde önünde seyreden Ali K. idaresindeki tıra arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Metin Ö.sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.
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