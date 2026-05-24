Otomobil tarlaya uçtu! Sürücü aracı bırakıp kaçtı
Bursa İnegöl'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Elektrik direğine çarpan aracın sürücüsü, kaza sonrası otomobili bırakıp olay yerinden kaçtı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil tarlaya savruldu.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı
Kaza, saat 02.00 sıralarında kırsal Deydinler Mahallesi yolunda meydana geldi. Deydinler Mahallesi’nden ilçe merkezine doğru giden 06 EM 328 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp tarlaya uçtu. Otomobil, elektrik direğine çarparken, sürücü aracını bırakıp kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.