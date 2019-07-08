Otomobil tarlaya devrildi: 1'i hamile kadın, 3 yaralı Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkarak tarlaya devrilen otomobildeki 1'i hamile kadın 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde öğlen saatlerinden meydana gelen kazada Mahir Tarih'in kullandığı 33 ALR 69 plakalı otomobil, eski Derik yolunda kontrolden çıkararak, tarlaya devrildi. Kazada sürücü Mahir Tarih ile otomobilde bulunan isimleri öğrenilemeyen hamile kadın ve çocuk yaralandı. Yaralı 3 kişi, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Çınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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