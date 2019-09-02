Otomobil takla attı: 6 yaralı Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Şuşehri ilçe geçişinde meydana geldi. Kazada, Erzurum’un İspir ilçesinden hareket ederek İstanbul’a gitmekte olan R.T. (62) yönetiminde ki 34 VH 9294 plakalı otomobil, Suşehri Aşağısarıca köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, S.T. ile aynı araçta bulunan B.T, K. T., E.T., E.T. ve T.T. yaralandı. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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