0553 313 94 23

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla ataması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı.

13 Eylül 2019 Cuma 16:58
Otomobil takla attı: 3 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak takla ataması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Otomobilin kaza sırasında kopan sol arka lastiği uzun aramalar sonucunda ormanlık alanda bulundu.


Kaza, Sarılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manavgat’tan Sarılar istikametine seyir halindeki Dilek Karateke’nin kullandığı 07 B 2741 plakalı otomobil, Sarılar girişinde Çamlık mevkiinde yoldan çıktıktan sonra takla atarak ormanlık alana devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Dilek Karateke’nin yanı sıra otomobilde yolcu olarak bulunan oğulları Ali ve Hüseyin Karateke yaralandı. Ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Diğer taraftan kaza esnasında jant ile birlikte koparak fırlayan otomobilin arka sol tekeri vatandaşlar tarafından ormanlık alanda uzun arama sonucunda bulunabildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 16:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ETÜ Kristal - KUDAKA İşbirliği Toplantısı
    1. ETÜ Kristal - KUDAKA İşbirliği..
    2. Kahve ile sigara kokusu çıkar mı?..
    3. Kırklareli'nde kaybolan 9 yaşındaki..
    4. Trabzon'da çalınan fındıklar için..
    5. Beyoğlu’nda 2 İngiliz otelde ölü..
    6. Türk tekstili Moskova’da beğeni topladı
    7. Döviz kurları
    8. Milas Zeytin Hasat Şenliği üst kurul..
    9. "Asla başaramayacaklar"
    10. Sütten çökelek nasıl yapılır?
    11. Akdeniz Üniversitesinde aşure günü..
    12. Sokak lambası yüzünden akıma kapılan..
    13. Girişimci kadınlara 875 milyon lira..
    14. Bu köye yerleşip iş kurana 157 bin TL..
    15. Gastroantep’teSanko Üniversitesi de..
    16. Muş’ta “Teröre Lanet Yürüyüşü”..
    17. “Medyanın son kalesi Akit’tir” diyen..
    18. Kayıp zabıt katibini özel ekip arıyor
    19. ABD'nin YPG/PKK-İranlı destekli..
    20. Tarhana yapımı tarifi
    21. FIBA Dünya Kupası’nda finalin adı:..
    22. SBÜ'den yabancı doktorlara "canlı..
    23. Hattat Hüseyin Gündüz hat sanatının..
    24. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 3..
    25. Kulu’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli..
    26. Sırbistan'da "Türk Film Haftası"..
    27. Adliyede aşure ikramı
    28. Karadenizbirlik üreticinin yanında
    29. Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatından..
    30. Kars’ta saman fiyatları hayvan..
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Bir isim daha AK Parti'den ihraç ediliyor
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Demirtaş'tan Diyarbakır'daki aileler açıklaması! Kıvırdı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    Almanya'dan Yunanistan'a flaş Türkiye çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    İmamoğlu'ndan Başkan Erdoğan'a "kırık sandalye" çağrısı
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’
    Fatih Altaylı’dan bomba kulis! ‘En çok konuşulan mesele ise iki bakanın görevde kalıp kalmayacağı’

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2019
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Almanya'dan kritik Türkiye açıklaması!
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi
    Ali Babacan Karadeniz'de yapılanma görevini o vekile verdi